Radfahrer stürzt in Nördlingen und verletzt sich

Ein betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Nördlingen. Die Polizei veranlasst eine Blutentnahme.

Ein Radfahrer ist am Mittwoch in Nördlingen gestürzt. Der 76-Jährige war auf dem Radweg in der Hofer Straße unterwegs, als er ohne fremde Einwirkung stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Versorgung übernahm der Rettungsdienst. Wie die Polizei berichtet, wurde bei der Unfallaufnahme ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Da ein Alkoholtest nicht möglich war, wurde eine Blutentnahme veranlasst. (AZ)

