Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer in Nördlingen schwer verletzt

Eine Autofahrerin übersieht in Nördlingen einen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt. Der Schaden ist vierstellig.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch in Nördlingen schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen Mittag in der Adamstraße auf Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes. Eine 54-jährige Autofahrerin wollte von links aus der Maria-Penn-Straße in die bevorrechtigte Adamstraße einbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer.

Das Motorrad prallte ungebremst in das Auto. Dabei stürzte der Motorradfahrer und schlitterte quer über die Fahrbahn. Er blieb schwer verletzt auf der Straße liegen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen werden. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 9000 Euro. (AZ)