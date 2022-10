Rollerbesitzer ertappt Dieb

Ein 13-Jähriger schiebt Freitagnacht einen Roller durch die Adamstraße. Der 19-jährige Eigentümer beobachtet das Geschehen und spricht den jungen Mann an.

Dem Polizeibericht zufolge, bemerkte ein 19-Jähriger am Samstagnacht, gegen 1 Uhr in der Adamstraße in Nördlingen, dass ein Kind seinen Motorroller schiebt. Als der Eigentümer den jungen Mann über die Herkunft des Rollers befragt, berichtet dieser noch stolz, dass er den Roller Stunden zuvor entwendet hat und versuchte diesen kurzzuschließen. Der 13-jährige Täter wurde von der hinzugerufenen Polizei seinen Eltern übergeben. (AZ)