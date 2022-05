So viele Bieter gibt es für die Alte Bürg in Nördlingen

Plus Das Ausflugslokal im Wald wurde zum Verkauf ausgeschrieben. OB David Wittner will das Geld der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen im sozialen Wohnungsbau investieren.

Noch ist nicht endgültig entschieden, ob die Alte Bürg tatsächlich verkauft wird. Wie berichtet, hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss im vergangenen Jahr dafür entschieden, die Waldgaststätte auszuschreiben, Anzeigen wurden im überregionalen Teil unserer Zeitung geschaltet. Mehrere Interessenten meldeten sich daraufhin bei der Stadt und forderten die entsprechenden Unterlagen an. Doch die Zahl der tatsächlichen Bieter ist ernüchternd.