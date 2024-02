Nördlingen

Stromausfall trifft am Freitagmorgen Teile Nördlingens und umliegende Dörfer

So manche Rieserin aß ihr Frühstück am Freitagmorgen bei Kerzenschein. Frühmorgens fiel der Strom aus.

Plus Im Nördlinger Industriegebiet und in einigen Dörfern gibt es am Freitag keinen Strom. Rund 90 Minuten stehen Bänder still und bleiben Garagen zu. Das steckt dahinter.

Von Verena Wengert

Einige Rieser haben am Freitagmorgen unfreiwillig ein romantisches Frühstück hinter sich bringen müssen. Zwischen 6 und 7.30 Uhr fiel in einigen Dörfern und Teilen Nördlingens der Strom aus. Notgedrungen wurde im Kerzenschein gegessen, ohne Toast oder Kaffee, – so erging es zumindest einer Leserin aus Nähermemmingen. Doch nicht überall konnte der Stromausfall mit einem Augenzwinkern hingenommen werden. Denn wenn der alte Wecker oder die elektrische Garagentür streikt, wird es heikel. Auch anderswo brachte der Stromausfall Probleme mit sich. Folgende Ursache steckte dahinter.

Wie die EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG auf Nachfrage mitteilt, gab es eine Störung im Verteilernetz. Zunächst sei nur ein Kabel defekt gewesen, schildert EnBW-Sprecherin Nicole Fritz. Dieser Kabelfehler habe sich dann wiederum auf ein anderes Kabel ausgewirkt, das dadurch auch beschädigt wurde. Die betroffenen Kabel lagen zum einen im Nördlinger Industriegebiet und zum anderen im Raum Utzwingen. Insgesamt dauerte es bis 7.30 Uhr, bis die letzten Kunden wieder versorgt waren.

