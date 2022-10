"TBC" begeistert im Klösterle: Wenn normales Papier ein Gadget wird

Plus Selbst der Ausfall eines Künstlers kann die Gruppe "TBC" in Nördlingen nicht bremsen. Beim Kabarett wird klar, dass der Ipf eigentlich höher hätte sein sollen.

Die schlechte Nachricht des Abends gab es gleich zu Beginn: Michael A. Tomis war am Vortag positiv auf Corona getestet worden, weshalb das „Totale Bamberger Cabaret“ („TBC“) nicht als Trio, sondern nur zu zweit auftreten konnte. Demzufolge musste das Programm kurzfristig umkonstruiert werden, was jedoch für die langjährigen Bühnenprofis kein allzu großes Problem darstellte. Denn wieder einmal waren die rund 150 Zuschauer im Nördlinger Klösterle hellauf begeistert von den fränkischen Komikern.