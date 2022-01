Trotz Corona: Das hat der Inklusionsrat in Nördlingen bereits erreicht

Plus Der neu gegründete Inklusionsrat konnte bereits greifbare Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen erzielen.

Seit dem vergangen Jahr besitzt die Stadt Nördlingen einen Inklusionsrat. Das breit aufgestellte Gremium hat derzeit 28 Mitglieder und setzt sich unter anderem aus Menschen mit Behinderung, Vertretern der Stadt und des Stadtrates sowie Vereinen, Verbänden und der Wirtschaft zusammen. Ziel des Rates ist, die Interessen von Menschen mit Behinderung gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten und sich für ihre Belange einzusetzen. Am Dienstagabend traf sich das Gremium, um einen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 abzulegen.