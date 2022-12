Umjubelte Premiere des neuen Aron-Lehmann-Filmes in München

Der neueste Film des geborenen Riesers "Was man von hier aus sehen kann" besteht die Feuertaufe. In die Kinos kommt das Werk Ende Dezember.

Aron Lehmann feierte mit Verleih, der Produktionsfirma, der gesamten Filmcrew, der Romanautorin und den meisten seiner Darstellerinnen und Darsteller in der Astor Film Lounge im Arri in München mit Hunderten von Gästen eine umjubelte Weltpremiere. Sein neuester Film bestand die Feuertaufe unter den kritischen Augen zahlreicher Filmschaffenden mit Bravour. "Was man von hier aus sehen kann" ist ein zauberhafter Film geworden, die Rieser Nachrichten waren bei der Premiere dabei.

"Was man von hier aus sehen kann" feiert in München Premiere

Zu der wunderbaren Geschichte eines ungewöhnlichen Dorfes der Schriftstellerin Mariana Leky, die seit dem Erscheinen 2017 zum internationalen Besteller avancierte, hat der Rieser Filmemacher und Regisseur Aron Lehmann sowohl das Drehbuch geschrieben als auch den Film gedreht. Zur Geschichte: In einem abgelegenen Dorf im Westerwald scheinen die Uhren anders zu ticken. Luise (Luna Wedler) ist dort bei ihrer Großmutter Selma (Corinna Harfouch) aufgewachsen. Luises Mutter, die Blumenladenbesitzerin Astrid (Katja Studt), hat eine Affäre mit dem Eisverkäufer Alberto (Jasin Challah). Die abergläubische Elsbeth (Hansi Jochmann) beherbergt buddhistische Mönche in ihrem Haus, während der Optiker (Karl Markovics) mit seinen Gefühlen für Oma Selma und den Stimmen in seinem Kopf zu kämpfen hat.

Selma hat eine ganz besondere Gabe. Immer, wenn sie von einem Okapi träumt, stirbt am nächsten Tag jemand im Ort, Luises Großmutter kann den Tod voraussehen. Als ihr eines Tages wieder ein Okapi im Traum erscheint und Luisa das nicht für sich behalten kann, gerät das gesamte Dorf in Aufruhr. Hastig werden letzte Vorbereitungen getroffen, Geheimnisse enthüllt, Geständnisse gemacht und einander die Liebe erklärt.

Film des Regisseurs Lehmann mit hochkarätiger Besetzung

Die liebenswerten Charaktere werden von einer hochkarätigen Besetzung dargestellt, unter anderen Rosalie Thomass, Benjamin Radjaipour sowie Peter Schneider, und sind bis in die Nebenrollen mit Golo Euler und Martin Fichte hochkarätig besetzt.

Aron Lehmann, der seit 2014 mit "Highway to Hellas", "Die letzte Sau", "Das schönste Mädchen der Welt", "Das letzte Wort" und zuletzt 2021 "Jagdsaison" zahlreiche Erfolge feiern konnte und bereits mit mehreren Filmpreisen geehrt wurde, gelingt es in seinem neuesten Film auf anrührende Weise, die Stimmung des Romans von Mariana Leky auf Leinwand zu bannen. Die Charaktere sind wunderbar getroffen, der subtile Humor und die besondere Atmosphäre des hinterwäldlerischen Dorfes mit ihren verschrobenen Einwohnern sind herrlich skurril, aber nie voyeuristisch dargestellt.

Lesen Sie dazu auch

In den Gesichtern der Darsteller spiegelt sich die ganze Welt ihrer Gefühle, die Kamera fährt nicht selten Millimeter nah heran und verlangt von den Schauspielern alles ab. Und sie geben auch alles, allein mit dem Gesicht Karl Markovics hat Aron Lehmann, wie er in seiner Schlussrede unterstrich, "fünfhundert Stunden am Schneidetisch verbracht". Die Zeit hat sich gelohnt, der Film ist ein Meisterwerk. Hier stimmt alles, das Set, die Kamera, das Buch, die Regie und die bestens aufgelegte und geführte Schauspielercrew. Am 29. Dezember 2022 ist der bundesweite Filmstart. Das interessierte Kinopublikum darf sich auf über 100 Minuten beste Unterhaltung freuen. Und unter Umständen auch auf eine Präsentation in Nördlingen mit Drehbuchautor und Regisseur Aron Lehmann.