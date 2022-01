Unbekannte Person legt Feuer in Toilette am Bahnhof

Ein Feuer ist in Nördlingen in einer Toilette gelegt worden. Eine Passantin löschte dieses aber frühzeitig.

In der öffentlichen Toilette des Parkhauses am Bahnhof in Nördlingen hat eine bislang unbekannte Person ein Feuer gelegt. Das Feuer konnte durch eine Passantin frühzeitig gelöscht werden. Durch die Brandlegung entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)