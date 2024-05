Unbekannter bricht in DAV-Heim ein

Der Täter verursacht einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

In das DAV-Vereinsheim am Stegmühlweg in Nördlingen ist ein Unbekannter eingebrochen. Die Tatzeit liegt lauf Polizeibericht zwischen Montagabend und Mittwochmorgen. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro und entwendete Bargeld in Höhe von rund 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)