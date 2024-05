Unbekannter schlägt an Auto Spiegel ab

Das Fahrzeug stand in der Altstadt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein Auto ist in Nördlingen von einem Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizeibericht stand der Wagen zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7.10 Uhr, an der Löpsinger Mauer. Der Täter schlug den linken Außenspiegel des Seats ab und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)