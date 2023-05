Unbekannter schlägt auf Windschutzscheibe ein

Ein Auto wird in Nördlingen beschädigt. Das Fahrzeug hat nach mehrfachen Schlägen eine gesprungene Windschutzscheibe.

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 20 Uhr und 22 Uhr einen geparkten Kleintransporter der Marke Daimler in der Sonnenstraße in Nördlingen beschädigt. Die Person schlug nach Angaben der Polizei mehrfach auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, sodass diese einen Sprung bekam und ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

