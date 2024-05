Unbekannter schraubt Türklinke von Mehrfamilienhaus ab

In Nördlingen ist von einer Haustür die Klinke entfernt worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Eine unbekannte Person hat zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, eine Türklinke des Mehrfamilienhauses in der Löpsinger Straße 4 in Nördlingen weggeschraubt. Die Person sei dadurch aber nicht in das Gebäude gelangt, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)