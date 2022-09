Unbekannter verursacht 8000 Euro Schaden und flüchtet

In der Straße An der Reimlinger Mauer ist ein schwarzer Mercedes angefahren worden. Unter anderem wurde die Scheibe der Fahrertür beschädigt.

Ein schwarzer Mercedes ist in Nördlingen in der Straße An der Reimlinger Mauer stark beschädigt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des Mercedes und beschädigte diesen am Außenspiegel, die Scheibe der Fahrertür, sowie den Lack der beiden Türen, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete, teilt die Polizei weiter mit. (AZ)