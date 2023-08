Unfallflucht in Nördlingen: Verursacher beschädigt geparktes Auto

Der hintere Kotflügel eines am Straßenrand geparkten Autos wird in Nördlingen beschädigt. Der Unfallverursacher fährt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag und Mittwoch in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stand das beschädigte Fahrzeug von Dienstag, 23.15 Uhr, bis Mittwoch, 13.20 Uhr, in der Johannes-Weinberger-Straße. Am Mittwoch bemerkte der Fahrer den Schaden am hinteren linken Kotflügel. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)

