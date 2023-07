Varta fährt die Kurzarbeit in Nördlingen langsam zurück

Der Batteriehersteller Varta kappt die Prognose für 2023. Um Bestellungen aus dem Bereich Coin-Power zu produzieren, wird in Nördlingen die Kurzarbeit reduziert.

Mit Blick auf das traditionell starke Geschäft in der zweiten Jahreshälfte und auf eine wieder steigende Nachfrage geht die Varta AG eigenen Angaben zufolge optimistisch in die kommenden Monate. Zudem würden sich positive Entwicklungen der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zeigen, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Dennoch: Das erste Halbjahr 2023 blieb von den Folgen der globalen Krisen überschattet, weshalb der schwäbische Batteriehersteller die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten angepasst hat. Gute Nachrichten gibt es für die Beschäftigten am Standort der Varta Micro Production in Nördlingen.

Varta-Vorstands-Sprecher Dr. Markus Hackstein lässt mitteilen: "Die Nachfrage nach unseren Produkten steigt. Das stimmt uns positiv. Wir werden unsere neue Fabrik für die Energiespeicher in Ellwangen im zweiten Halbjahr 2023 eröffnen." Allerdings könnten die positiven Entwicklungen sowie die Fortschritte der laufenden Restrukturierung die Herausforderungen des Marktes noch nicht ganz abfedern.

Varta in Nördlingen: Beschäftigte kehren aus der Kurzarbeit zurück

Gerade im Bereich CoinPower, der kleinen Lithium-Ionen-Zellen, die vor allem in True Wireless Stereo Headsets (TWS) zum Einsatz kommen, seien die Kunden zuletzt weiter von einer geringeren Nachfrage betroffen. Bei den Zink-Luft-Hörgeräte- sowie den Haushaltsbatterien hätten sich die während der Corona-Pandemie angelegten Lagerbestände bei den Endkunden in nachlassenden Absätzen bemerkbar gemacht.

Allgemein rechnet die Aktiengesellschaft auch durch das generell stärkere zweite Halbjahr mit einer Belebung des Geschäfts. Am Produktionsstandort Nördlingen werde in den kommenden Monaten die Kurzarbeit stückweise zurückgefahren, um Kundenbestellungen aus dem Bereich CoinPower produzieren zu können.

Vartas Finanzchef Marc Hundsdorf sagt: "Wir sehen in allen Bereichen deutlich, dass unsere Kostensenkungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Auch das Freiwilligenprogramm, das wir Beschäftigen am Standort Ellwangen anbieten, belegt, dass wir durch zielgerichtete Maßnahmen einen Großteil der dringend notwendigen Kosteneinsparungen im Personalbereich auf den Weg gebracht haben." Für das kommende Jahr erwarte das Unternehmen bereits wieder einen Umsatz von deutlich mehr als 900 Millionen Euro.

Varta passt die Prognose an

Auf Basis vorläufiger Zahlen erlöste Varta im zweiten Quartal rund 175 Millionen Euro und damit etwa 8,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Verlust (Ebitda) lag bei 5 Millionen Euro nach einem operativen Gewinn von 30,8 Millionen ein Jahr zuvor. (AZ, dpa)