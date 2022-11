Varta reagiert auf Wirtschaftslage mit Kurzarbeit in Nördlingen

Die sinkende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wirkt sich auf den Produktionsstandort Nördlingen aus. Varta spricht erstmals auch über "Maßnahmen im Personalbereich".

Die Pressekonferenz über die aktuellen Varta-Geschäftszahlen ist am Dienstagvormittag um ein paar Stunden verschoben worden. Währenddessen machte die Nachricht von Kurzarbeit in Nördlingen die Runde. In einer Pressemitteilung bestätigt Varta dies für den Produktionsstandort Nördlingen zur Mittagszeit. Im "Aktionspaket zur Kostensenkung" sollen auch Maßnahmen im Personalbereich sein. Ob es um Stellenstreichungen und die bereits berichteten befristeten Verträge sowie die Kurzarbeit hinausgeht, ist bislang noch nicht bekannt.

Varta meldet Kurzarbeit in Nördlingen an

Die aktuell schwierige Wirtschaftssituation beeinträchtigt vor allem die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien im Bereich Lithium-Ion CoinPower, teilt Varta weiter mit. Das Unternehmen stelle sich somit auf Auslastungsschwankungen ein, könne aber jederzeit und kurzfristig die Produktionskapazität wieder hochfahren. Das strategisch wichtige Segment der "Household Batteries" mit Energiespeicherlösungen und Haushaltsbatterien kann seit Anbeginn der globalen Krise eine steigende Nachfrage verzeichnen und bleibt damit ein wichtiger Wachstumstreiber.

Der Umsatz der Aktiengesellschaft ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 zum Vorjahresvergleichszeitraum von 622,3 auf 570,7 Millionen Euro gesunken. Der Gewinn vor Steuern sank sogar um 63,6 Prozent von 182,5 auf 66,4 Millionen Euro.

Weitere Informationen folgen.

