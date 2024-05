Nördlingen

18:00 Uhr

Vom historischen Grill zu Gräbern: Was Archäologen im Industriegebiet finden

Plus Gleich sechs Zeitepochen lassen sich im Industriegebiet Steinerner Mann feststellen. Mehr als 150 Funde haben die Archäologen dort bei Grabungen schon gefunden.

Es ist eines von mehreren Gräbern, das die Archäologen in Nördlingen an dieser Stelle ausgegraben haben. Die Totenruhe ist schon einmal gestört worden, wann genau ist noch nicht klar. Aber, so erzählt es ein Mitarbeiter vom Archäologiebüro Dr. Woidich, die Knochen zweier Kinder sind einmal beiseitegeschoben und zu einem Haufen aufgehäufelt worden, damit daneben eine erwachsene Person bestattet werden konnte. Ob ein familiärer Zusammenhang besteht? Das könne nur eine teure DNA-Analyse zeigen, sagt Dr. Manfred Woidich. Von der erwachsenen Person wurde nur der Unterteil des Körpers gefunden, bestattet wurde sie in Hockerlage. Es ist einer von mehr als 150 Funden im Industriegebiet Steinerner Mann. Dieses Gebiet zeigt eine archäologische Bandbreite, wie es sie sonst nur selten gibt.

In diesen Gruben wurden mehrere Gräber gefunden. Um Platz zu schaffen, sind Knochen von Kindern auf einen Haufen gesetzt worden. Foto: Jan-Luc Treumann

Wie bereits berichtet, wird derzeit der letzte Abschnitt des Industriegebiets erschlossen. Es ist groß genug, dass Bau- und Archäologiefirma gleichzeitig dort arbeiten können, die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten funktioniere sehr gut, sagen Woidich und Dr. Johann Friedrich Tolksdorf, Gebietsreferent für Schwaben beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Noch immer sind vor Ort nicht sämtliche Bereiche archäologisch untersucht – das liegt unter anderem daran, dass diese teilweise in Regenrückhaltebecken liegen und noch überschwemmt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

