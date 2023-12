Veranstaltungen 2023: Was in diesem Jahr den Krater beben ließ

Plus Nix los im Ries? Von wegen: Ein Überblick über die kulturellen Höhepunkte des Jahres 2023 in Nördlingen, Oettingen und den Riesgemeinden.

Nach von der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen geprägten Jahren präsentierte sich der kulturelle Veranstaltungskalender im Jahr 2023 fast wieder im gewohnten Umfang. Die Vorreiterrolle in Sachen Theater und Schauspiel hatte dabei wie immer die Stadt Nördlingen inne, die sechs Inszenierungen von verschiedenen Tournee-Theatern auf die Bühne des Klösterles brachte. Besonders eindrucksvoll war dabei das Stück „Spatz & Engel“, welches die gemeinsame Geschichte von Edith Piaf und Marlene Dietrich nachzeichnete.

„Tyll“ nach dem Romanvorlage von Daniel Kehlmann bot einen wilden Ritt durch die Geschichte, während mit „Willkommen bei den Hartmanns“ und „Das perfekte Geheimnis“ zwei bereits verfilmte Boulevard-Komödien von den Zuschauern viel Beifall erhielten. „Ein gemeiner Trick“ war eine verzwickte Kriminal-Komödie, bevor zum Abschluss das bekannte Lustspiel „Bezahlt wird nicht“ von Nobelpreisträger Dario Fo auf dem Programm steht.