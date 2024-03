Weniger Arbeitslose im März im Ries

Die Statistik der Agentur für Arbeit weist aber mehr Menschen ohne Job aus, als noch vor einem Jahr. Es gibt mehr als 500 offene Stellen in der Region.

Die Arbeitslosenquote im Ries ist auf 2,4 Prozent gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Die Quote lag damit aber um 0,2 Prozent höher als vor einem Jahr. Insgesamt sind 774 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 58 weniger als vor einem Monat.

Der relativ milde Winter habe einen frühen Saisonstart in den Außenberufen begünstigt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das gebe Hoffnung auf eine weitere Belebung des Arbeitsmarkts im weiteren Frühjahr. Insgesamt sei die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt recht stabil. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichne man allerdings 75 Arbeitslose oder 10,7 Prozent mehr, was größtenteils auf die Fluchtmigration aus der Ukraine zurückzuführen sei. Aber auch die allgemeine Konjunkturschwäche hinterlasse ihre Spuren.

In diesen Branchen gibt es im Ries freie Jobs

Im März haben sich 260 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 89 aus einer Erwerbstätigkeit und 60 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Dagegen konnten 316 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 107 eine Beschäftigung auf und 101 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Im März wurden 73 neue Arbeitsstellen gemeldet, 16 weniger als im Februar. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 504 offene Stellen gemeldet. Gesucht werden aktuell Arbeitskräfte besonders in den Bereichen Verkauf, Lagerwirtschaft, Elektrotechnik, Holz-, Möbel-, und Innenausbau, Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik, Berufskraftfahrer, Büro und Sekretariat, Post- und Zustelldienste, Maurerhandwerk und Maschinenbau. (AZ)

