Wie die Römer einst im Ries gelebt haben

170 Jahre prägten die Römer das Ries. Diese kurze Zeit reichte aus, um bis heute ihre Spuren zu entdecken.

Lang war sie nicht, die Zeit der "Römer im Ries", die dem Vortragsabend von Gerhard Beck beim Historischen Verein für Nördlingen und das Ries den Namen gaben. Rund 170 Jahre römischer Besatzung reichten aber aus, um eine Überfülle von archäologischen Zeugnissen zum Leben und Treiben der Legionäre und ihres Trosses, nicht zuletzt auch der Veteranen zu hinterlassen, die sich im fruchtbaren Rieskessel niederließen.

Nicht alles, was im Ries als römisch galt, war es auch

Zwar haben Erosion und intensive Landwirtschaft viele der Hinterlassenschaften beschädigt oder vernichtet, manches wurde auch im 18. und 19. Jahrhundert, in den Anfängen der archäologischen Bemühungen, falsch zugeordnet und für römisch gehalten, was nach neueren Erkenntnissen zur Keltenzeit oder ins Mittelalter gehört. Straßenverläufe, Stein-, Ton- oder Metallfunde aus den letzten Jahrzehnten sind in der Regel zeitlich zuverlässig einzuordnen. Münzen tragen regelmäßig Namen und Porträt des jeweiligen Kaisers, und hölzerne Objekte sind oft mit Dendrochronologie zu datieren.

Es gab im ersten Jahrhundert nach Christus einen sogenannten Alblimes, eine Reihe von Kastellen, die annähernd parallel zum Lauf der Donau auf der Schwäbischen Alb von Südwesten nach Nordosten verlief und nach Gerhard Beck über Oberdorf am Ipf, Nördlingen und Munningen mitten durchs Ries verlief. Dieser wurde später, nördlich am Ries vorbei, durch den Obergermanisch-Rätischen Limes ersetzt. Er bestand weitgehend aus einer Holzpalisade und hölzernen Wachttürmen, die gegenseitig Sichtverbindung hatten.

Kastelle waren für die militärische Sicherung da

Für die militärische Sicherung und Besetzung der Wachttürme wurde eine Kette von Kastellen errichtet, die zusammen mit den zugehörigen Zivilsiedlungen auch im Ries heute noch erkennbar sind. Opiae (Oberdorf am Ipf), Septemiacum (Nördlingen), Losodica (Munningen) waren die Standorte im Ries. Die Kastelle waren nach militärischen Mustern angelegt und hatten jeweils in der Nähe eine Zivilsiedlung für die Familien der Soldaten und für Dienstleistungseinrichtungen.

Im Umland verstreut lagen die Gutshöfe der entlassenen Soldaten, die ebenfalls eine ziemlich einheitliche Ausstattung mit Haupt- und Nebengebäuden aufweisen und ummauert sind. Bäder fehlten nie. Über 100 solche Villae rusticae sind laut Beck im Ries archäologisch nachgewiesen, unter anderem in Ederheim, Holheim, Großsorheim, Appetshofen, Marktoffingen und Maihingen.

Eine unbekannte Anzahl liegt noch im Verborgenen. Zu ihrer Aufdeckung werden von Luftbildarchäologen Getreidefelder beobachtet, weil Mauerreste, die unter dem Boden liegen, trockene Stellen verursachen und den Aufwuchs (zum Beispiel von Weizen, nicht von Rüben oder Mais) hemmen. Mit modernsten Geräten funktioniert die Methode auch über bewaldetem Gelände. Daneben werden geomagnetische Verfahren angewendet.

Als eines von vielen Beispielen für Grabungserfolge präsentierte der Referent ein Weinfass mit 900 Litern Rauminhalt, gefertigt in Ravenna (Brandstempel des Küfers) aus dem Holz einer im Jahre 119 nach Christus gefällten Weißtanne.

Die Alemannen vertreiben die Römer im Jahr 233

Im Jahr 233 fielen die Alemannen in die Provinz Raetia, zu der das Ries gehörte, ein und lösten einen fluchtartigen Abzug eines Teils der römischen Bevölkerung aus. Das lässt sich an den fast 2000 Jahre später aufgefundenen Münzschätzen ablesen, ebenso wie die Hoffnung der "Vertriebenen" auf Rückkehr.

Bei einem zweiten Einfall anno 254 legten die Alemannen, was sie vorfanden, in Schutt und Asche. Es gab auch Mord und Totschlag. Beides lässt sich aus Knochenfunden und den Brandschichten in den Resten der Villae rusticae ableiten. Die Alemannen lebten in Holzhäusern. Archäologisch ist ihre Lebensweise weniger detailliert nachgewiesen als die der Römer. Immerhin haben sie wenigstens den Namen unserer Gegend in die mittelalterliche Zeit hinübergerettet.