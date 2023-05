Nördlingen

06:00 Uhr

Wie sich SPN mit einer neuen Halle und Maschine für die Zukunft rüstet

Plus Die Schwaben Präzision investiert knapp neun Millionen in einen neuen Gebäudekomplex in Nördlingen. Was das Besondere an der neuen Maschine sein wird.

So sonnig dieser Freitag auch war – um den Strombedarf der Schwaben Präzision für diesen Tag zu decken, reiche es nicht, schilderte der technische Geschäftsführer Rainer Hertle beim Spatenstich für die neue Halle. Aber an schönen Sommertagen schaffe man dies. Grundsätzlich könne die SPN 25 Prozent des eigenen Strombedarfs mit der aktuellen PV-Anlage stemmen, in Zukunft sollen es 40 Prozent sein. Doch nicht nur dafür investiert der Betrieb in Nördlingen kräftig.

40 Millionen Umsatz soll das Unternehmen in diesem Jahr erzielen, doch man mache sich bereits Gedanken über Morgen, so Hertle – unter "Morgen" versteht er eine Vision für 2028 und darüber hinaus. In diesem Zeitraum möchte die SPN führend bei Antriebsdienstleistungen in Deutschland sein, auf einer Präsentation wird der Umsatzwunsch auf 70 Millionen beziffert. In einer Vielzahl an Feldern sieht Hertle die SPN: etwa in der Luftfahrt, Energietechnik, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Logistik, Verpackung, Automatisierung und Robotik.

