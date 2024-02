Wohnungsbrand in Nördlingen: 70.000 Euro Schaden

Ein Feuer bricht in Nördlingen aus, der Schaden ist hoch. Die Ursache steht wahrscheinlich fest.

Ein Feuer ist am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Nördlingen ausgebrochen. Gegen 9.15 Uhr löste nach Angaben der Polizei wohl ein technischer Defekt an einem Trockner in der Wohnung einer Frau das Feuer aus. Aufgrund des Brandes wurden sämtliche Bewohner des Hauses durch die Polizei evakuiert.

Als Ursache für den Brand kommt wohl ein technischer Defekt an einem Trockner infrage. Foto: Dieter Mack

Die Feuerwehr Nördlingen, die mit etwa 25 Mann vor Ort war, löschte den Brand. Die Wohnung, bei der ein Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstand, ist nun nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (AZ)

