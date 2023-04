Zivilstreife erwischt 14-Jährige in Nördlingen mit Drogen

Die Jugendlichen bauen sich gerade einen Joint, als sie von einer Zivilstreife entdeckt werden. Die Polizei eröffnet ein Strafverfahren gegen die 14-Jährigen.

Eine Zivilstreife hat in Nördlingen am Montag zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren beim Bauen eines Joints beobachtet. Als die Jugendlichen kontrolliert werden sollten, flüchtete einer der Jugendlichen zunächst zu Fuß, konnte aber später mit einer Freundin angetroffen werden. Beide, so berichtet die Polizei, hatten eine geringe Menge Marihuana bei sich, welches sofort sichergestellt wurde. Da die beiden Jugendlichen bereits strafmündig sind, wird gegen diese nun ein Strafverfahren eröffnet.(AZ)