Zusammenstoß von Roller und Rad in Nördlingen endet mit Armverletzung

Nach einem Zusammenstoß mit einer Radlerin stellt eine Rollerfahrerin in Nördlingen fest, dass sie sich dabei verletzt hat. Die Unfallgegnerin wird nun gesucht.

Eine Radfahrerin und eine Rollerfahrerin befahren am vergangenen Sonntag gegen 16.15 Uhr den Gehweg in der Würzburger Straße in Nördlingen. Dabei stoßen die beiden zusammen. Die 55-jährige Rollerfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und gab an der Unfallstelle an, nicht verletzt worden zu sein. Deswegen tauschten die Unfallbeteiligten keine Personalien aus. Später habe sich aber herausgestellt, dass die 55-Jährige bei dem Sturz eine Fraktur am linken Arm erlitt, meldet die Polizei Nördlingen.

Die circa 75-jährige Radfahrerin sowie Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)