An der Oettinger Mittelschule herrscht Raumnot

Plus Auf den Schulverband Oettingen könnten hohe Kosten zukommen, wenn die Mittelschule umgebaut werden muss. Womöglich reicht der Platz nächstes Schuljahr nicht mehr aus.

Der Schulverband Oettingen hat einstimmig den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Er schließt im Verwaltungsteil mit Einnahmen und Ausgaben von 1,135 Millionen Euro ab. Der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen aufgelistet sind, umfasst 749.000 Euro und liegt um rund 180.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. Außerdem wurde in der jüngsten Sitzung über die Raumnot gesprochen.

Doch zunächst zu den Zahlen. Der nicht gedeckte Betrag des Verwaltungsetats beträgt nach Abzug des freiwilligen Finanzierungsanteils der Stadt Oettingen (12.000 Euro pro Jahr) 589.500 Euro. Dieser wird auf die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt und stellt die Verwaltungsumlage dar, die nach der Anzahl der Verbandsschüler zusammen mit der Zahl der Grundschüler berechnet wird. Laut Kämmerin Birgitt Mayer ergibt sich somit eine Schulverbandsumlage von 1116,48 Euro pro Schüler.