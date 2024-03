An ihn wurde das erste Oettinger Künstler-Arbeitsstipendium vergeben

Plus Die Stadt Oettingen möchte lokale Künstler unterstützen und hat dafür ein Stipendium ins Leben gerufen. Warum sich die Jury für Wolf J. Gruber entschieden hat.

Der Kinosaal der Goldenen Gans in Oettingen war der traditionell-innovative Rahmen, den die Stadt Oettingen für die erste Vergabe seines Arbeitsstipendiums für bildende Künstlerinnen und Künstler im Rahmen eines Festaktes gewählt hatte. Alle, die einen „drögen Verwaltungsakt“ befürchtet hatten, sahen sich im besten Sinne getäuscht: Denn was die Stadt, der Heimatverein Oettingen und das Heimatmuseum hier auf die Beine gestellt haben, ist mehr als aller Ehren wert.

Kein Geringerer als der Pianist Murat Parlak bildete den Rahmen für ein Fest, das mit dem Preisträger Wolf Jakob Gruber einen würdigen Höhepunkt fand. Aber auch das, was im Vorfeld stattfand, die Ausstellung „Heimspiel“ im Stadtmuseum selbst und die Aktionen, die von Stadt und Heimatverein drumherum geplant sind, verdienen großen Respekt.