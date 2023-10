Oettingen

06:30 Uhr

Aus der Weinbar in Oettingen wird eine Tapas-Bar

Plus Küche und Kunst bestimmen das Leben von Raquel Escobar Olivares, die in Oettingen eine Tapas-Bar eröffnet hat. Wie ihr Weg aus Nicaragua an die Wörnitz führte.

Von Gitte Händel

Raquel Escobar Olivares lebt seit 2017 in Oettingen. Es sei anfangs schwierig, Arbeit zu bekommen, erzählt sie. Mit großer Unterstützung von Petra und Bernhard Raab und Pia Kolmar habe sie aber jetzt das gefunden, was sie gerne tue: Gäste mit Speisen aus ihrer Heimat zu bewirten und Kunst zu lehren. Raquel Escobar Olivares ist drei Tage in der Woche als Lehrerin für Kunst und Werken an der Montessori-Schule in Oettingen tätig. Die anderen drei Tage gehören ihrer Tapas-Bar, und einen Tag will sie sich künftig für ihren 14-jährigen Sohn freihalten.

Die Chefin der Tapas-Bar wurde in Nicaragua geboren. Um dem Krieg zu entfliehen, sind sie und ein Teil ihrer acht Geschwister ausgewandert. Das Kochen lernte sie von ihrer Mutter, die zu Lebzeiten ein Restaurant führte.

