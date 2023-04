Autofahrer driften in Oettingen auf dem Festplatz

Zwei Autofahrer sind laut Polizei auf dem Oettinger Festplatz gedriftet. Dabei entstand ein Schaden von rund 100 Euro, heißt es.

Zwei Autofahrer sind laut Polizeiangaben am Montag, 17. April, gegen 20.15 Uhr aufgefallen, die auf dem Festplatz in Oettingen mit ihren BMWs Driftübungen gemacht haben. Dabei beschädigten sie die Grasnarbe, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Autos und den Fahrern und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)