E-Bike-Fahrer muss nach Sturz im Krankenhaus versorgt werden

Ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstag gegen 19.25 Uhr an der B466/Bahnhofstraße in Oettingen gestürzt. Hierbei wollte der 54-jährige Mann laut Polizeibericht die Bordsteinkante befahren und rutschte nach vorne vom Lenker ab. Daraufhin stürzte er alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen am Kopf sowie am Handgelenk zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Nördlingen. (AZ)

