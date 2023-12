Enke Schachtbau aus Oettingen wird Teil der Kessel Gruppe

Der Entwässerungsspezialist erweitert seine Kompetenz im Schachtbau. Im Verbund mit dem Unternehmen aus Lenting sollen sich vor allem technische Vorteile ergeben.

Der Oettinger Schachtbauspezialist Enke ist ab sofort Teil der international agierenden Kessel Gruppe mit Firmensitz im bayerischen Lenting. Diese strategische Entscheidung markiert Unternehmensangaben zufolge einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des mittelständischen Unternehmens und stärkt seine Position im wettbewerbsintensiven Markt von Schachtsystemen mit Technikkomponenten.

Die Enke Schachtbau GmbH soll am Firmensitz in Oettingen weiterhin eigenständig sowie unter ihrem bekannten Namen agieren. „Der Zusammenschluss mit der Kessel Gruppe ist für uns ein Meilenstein, gibt uns eine klare Zukunftsperspektive und eröffnet vielfältige Chancen für Wachstum und Innovation“, erklärt Anita Enßle, Geschäftsführerin in Oettingen. „Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten, unser Leistungsportfolio zu erweitern und unsere Position im Schachtbau weiter auszubauen.“

Schachtbauspezialist Enke wird Teil der Kessel Gruppe aus Lenting

Die Kessel Gruppe sieht in der Zusammenarbeit mit Enke eine wichtige Ergänzung im Bereich von schachtbasierten Produktlösungen für den Erdeinbau. „Die Enke Schachtbau GmbH bringt nicht nur umfassendes Know-how in den Bereichen Tiefbau und Schachtbau ein, sondern auch ein engagiertes und motiviertes Team von Fachleuten mit, das eine wichtige Säule der weiteren Wachstumsstrategie sein wird. Darüber hinaus können wir auch auf eine enorme Kompetenz mit dem Werkstoff GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) zurückgreifen“, so Stefan Grenzebach, Vorstandsvorsitzender der Kessel AG. „Speziell im Bereich individuell angepasster Lösungen bieten sich uns in der Zusammenarbeit mit Enke neue Möglichkeiten im Hinblick auf die technischen Vorteile von GFK-Schachtbauwerken.“

Die Enke Schachtbau GmbH stellt Schachtsysteme für die Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung her. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Planung bis zur Umsetzung von Schachtbauprojekten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Das Unternehmen ist im Oettinger Fürfällmühlweg angesiedelt und existiert seit rund 40 Jahren.

Die Kessel AG schützt mit ihren Produkten Menschen und ihre Umwelt, indem sie Gebäude entwässern, Abwasser behandeln und Schäden durch Rückstau verhindern. Der Hauptproduktionsstandort und Unternehmenssitz ist in Lenting bei Ingolstadt, außerdem ist das Unternehmen an weiteren Standorten in Europa und Asien vertreten. (AZ)