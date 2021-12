Oettingen

vor 48 Min.

Grund- und Mittelschule bekommt PV-Anlage

Die Grund- und Mittelschule in Oettingen bekommt eine PV-Anlage.

Plus Die Grund- und Mittelschule in Oettingen bekommt eine Photovoltaikanlage. Mit welchen Einnahmen in 25 Jahren gerechnet werden kann.

Von Bernd Schied

Beim Bau der neuen Grund- und Mittelschule in Oettingen hielten es die Verantwortlichen noch nicht für erforderlich. Jetzt sieht der Schulverband einen guten Zeitpunkt, um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes am Hofgarten zu installieren. Die Verbandsversammlung stimmte in ihrer jüngsten Sitzung einem entsprechenden Vorschlag des Verbandsvorsitzenden Thomas Heydecker einstimmig zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Planungsschritte einzuleiten.

