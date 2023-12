Handwerker in Oettingen von Gabelstapler angefahren und verletzt

Ein Staplerfahrer übersieht beim Rückwärtsfahren einen Elektromeister. Der Arbeiter wird zu Boden gestoßen und muss ins Krankenhaus.

Ein 38-jähriger Elektromeister ist am Donnerstag in Oettingen von einem Gabelstapler angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall in der Brauerei. Dort lud ein Staplerfahrer Paletten ab und fuhr anschließend rückwärts. Der Staplerfahrer übersah den 38-jährigen Elektromeister, der ebenfalls Arbeiten in der Halle durchführte.

Der 38-Jährige wurde vom Heck des Staplers erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei erlitt er eine Fraktur im Arm und musste ärztlich im Krankenhaus versorgt werden. (AZ)