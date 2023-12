Hausbesitzer entdeckt kleinen Brand noch rechtzeitig

Die Feuerwehr löscht ein kleines Feuer in Oettingen. Der Brand war in einem Haus ausgebrochen, dass ein 52-Jähriger erst erworben hatte.

Einen kleinen Brand hat die Feuerwehr am Mittwoch in Oettingen gelöscht. Ein 52-jähriger Mann schürte am Dienstag den Ofen im 1. Stock seines neu erworbenen Hauses, welches er gerade renoviert, an. Als er es abends verlies, war noch eine leichte Glut im Ofen, wie die Polizei berichtet.

Als der Mann am nächsten Tag gegen 14 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass es im Haus starken Rauch gab. Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Oettingen, die mit rund 25 Personen vor Ort war, konnte den kleinen Brand schnell löschen. Die Glut im Ofen war nach Angaben der Polizei auf den Boden gefallen und verursachte hier einen kleineren Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)