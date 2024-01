Oettingen

vor 16 Min.

In den Oettinger Stadtteilen sollen Solarparks entstehen

Große Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen in Oettinger Stadtteilen gebaut werden.

Plus Im Bauausschuss geht es um große Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Zudem sind ein neues öffentliches WC in der Innenstadt und ein neuer Handymast Themen.

Von Bernd Schied

Der Bau der ersten Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Oettinger Flur rückt näher. Der Stromversorger Südwerk mit Sitz im oberfränkischen Burgkunstadt hat bei der Stadt Anträge für die Einleitung entsprechender Bauleitplanverfahren für zwei Standorte eingereicht. Dabei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen nahe Niederhofen (18,7 Hektar) und Heuberg (15,7 Hektar).

Südwerk will nach eigenen Angaben 2026 mit der Errichtung der Solarparks beginnen. Der erzeugte Strom soll in das bestehende Versorgungsnetz eingespeist werden. Bürgermeister Thomas Heydecker erklärte im Bauausschuss des Stadtrates, dass bis dato noch keine weiteren Angaben von Südwerk vorliegen würden. Er kündigte seitens der Verwaltung eine offene und transparente Begleitung der Vorhaben an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen