Kleiner weißer Hund beißt junge Frau in Oettingen

Die Polizei sucht nach der Besitzerin des Tieres. Die hatte sich nur entschuldigt, sich aber nicht um die Verletzungen des Opfers gekümmert.

Eine 25-Jährige ist am Donnerstag von einem kleinen weißen Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Laut Polizeibericht befand sie sich in Oettingen zwischen den Gebäuden des Kindergartens an der Lange-Mauer-Straße 7. Die Hundehalterin entschuldigte sich nur und ging dann einfach weiter, ohne sich um die Verletzungen der 25-Jährigen zu kümmern. Die Besitzerin des Hundes ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange dunkle Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, und sie hatte ein Kleinkind dabei. Die Polizei Nördlingen sucht nach der Hundehalterin und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)