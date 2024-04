Oettingen

vor 49 Min.

Oettinger Kammerorchester und Lorenz Burger begeistern die Zuhörer

Plus Das Ensemble um Günter Simon schlägt den Bogen vom Barock bis in die Gegenwart. Der junge Akkordeonspieler begeistert mit seiner Musikalität.

Einen weiten Blick über die Musikepochen öffnete der Leiter des Oettinger Kammerorchesters, Günter Simon, bei der Zusammenstellung des Programms für das erste Konzert der Saison 2024. Er begann mit Arcangelo Corelli, einem bedeutenden Komponisten der Barockmusik, genauer mit dessen „Concerto Grosso D-Dur“.

Dabei handelt es sich um ein viersätziges Orchesterwerk, das typisch für eine Zeit war, in der in Italien große Konzerte auf öffentlichen Plätzen veranstaltet wurden. Corellis Concerto glänzte in der Aufführung des Oettinger Kammerorchesters mit lebendigen Allegro- und stimmungsvollen Adagio-Sätzen. Sehr effektvoll wirkte die interessante Einbettung eines Quartetts von Streichern, die durch ihr wechselweises Spiel die Lebendigkeit der Komposition verstärkten. Dafür bekamen Konzertmeister Lothar Lechner und die beteiligten drei jungen Nachwuchskräfte einen herzlichen Beifall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen