Oettinger SPD diskutiert über PV-Kriterienkatalog

In der jüngsten Mitgliederversammlung geht es um die Hesselbergbahn, den Kriterien-Katalog zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und das Spielplatzfest.

Die jüngste Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Oettingen war unterteilt in drei große Themenkomplexe: Rückblick auf die Veranstaltung zur Reaktivierung der Hesselbergbahn am Oettinger Blaulichtmarkt-Maimarkt, aktuelle Themen aus dem Stadtrat und Planungen und Organisation des bevorstehenden Spielplatzfestes.

Positiv blickte der Ortsverein eigenen Angaben zufolge auf die gelungene Veranstaltung zur Reaktivierung der Hesselbergbahn zurück, bei der zahlreiche interessierte Bürger und Bürgerinnen erreicht wurden, an einem Quiz rund um die Verkehrswende oder am Luftballonwettbewerb teilgenommen und ihre Unterschrift zur Reaktivierung abgegeben haben. Aus den besten Quiz-Ergebnissen wurden fünf glückliche Gewinner ausgelost und mittlerweile benachrichtigt. Sie dürfen sich jeweils über eine Familieneintrittskarte für das Deutsche Eisenbahnmuseum in Nürnberg freuen.

SPD: Kriterienkatalog für Solarparks soll nicht so umfangreich sein

Im Rahmen des Berichtes über aktuelle Stadtratsthemen wurde hauptsächlich über die bevorstehende Beschlussfassung über den Kriterienkatalog zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen diskutiert. Übereinstimmend erachten die Mitglieder einen weniger detailreichen Katalog für sinnvoller. Endgültige und rechtssichere Regelungen und Beschränkungen seien im Rahmen des Bauleitplanverfahrens seitens der Stadt vorzugeben und jeweils hinsichtlich des konkreten Vorhabens zu beurteilen, so die SPD weiter.

Abschließend ging es an die Planungen für das bevorstehende Spielplatzfest. Es findet am Samstag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr unter dem Motto „Spiele-Info-Unterhaltung“ am Spielplatz „Am Langacker“ (nähe Friedhof) statt. Während die Kinder spielen können und unterhalten werden, können sich die Erwachsenen zu aktuellen Spielplatzplanungen informieren und eigene Ideen einbringen. Für eine kleine Abkühlung sorgt das Eismobil Tiziano. (AZ)