Oettingen

18:01 Uhr

Polizei geht in Oettingen von einer Einbruchserie aus

Plus Fünf Einbruchsdelikte sind seit dem 10. März in Oettingen verübt worden. Was bislang bekannt ist und welche Spuren bei Megesheim entdeckt wurden.

Von Verena Wengert

Eine Einbruchserie hält derzeit die Stadt Oettingen in Atem. Die Polizei verzeichnet seit 10. März drei gescheiterte Versuche sowie zwei erfolgreich verübte Taten, die allesamt in Zusammenhang stehen könnten. Nach den jüngsten Fällen in einer Bäckerei und einer Vermögensberatung in der Schützenstraße gibt es neue Ermittlungsdetails.

Das erste Einbruchsdelikt der Serie soll sich laut Polizeichef Andreas Schröter am 10. März in einer Bäckerei-Filiale in der Nördlinger Straße ereignet haben. Die bislang unbekannte Person soll mit einem Schirmständer versucht haben, in das Geschäft einzudringen, scheiterte aber am Sicherheitsglas. Die Polizei sucht seither eine etwa 180 bis 190 Zentimeter große, schlanke Person. Sie trug eine dunkle Hose mit einem seitlichen hellen Streifen, eine dunkle Jacke und helle Handschuhe. Zwischen dem 14. und 18. März gab es dann einen Einbruchsversuch bei der deutschen Vermögensberatung in der Schützenstraße und einen Einbruch in das Geschäft „Super Emma“ am Orgelhof. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, außerdem wurde Bargeld entwendet.

