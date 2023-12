Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Oettingen

Eine unbekannte Person fährt in der Josef-Haas-Straße am Freitag einen Bauzaun um und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Josef-Haas-Straße in Oettingen ist am Freitag ein Bauzaun umgefahren worden. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der Mann kam allerdings seinen Pflichten nicht nach, sondern entfernte sich einfach vom Unfallort.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)