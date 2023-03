Radfahrerin stürzt in Oettingen und zieht sich Kopfverletzung zu

In der Schützenstraße in Oettingen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Radfahrerin musste ärztlich versorgt werden.

Eine Pkw-Fahrerin und eine Radfahrerin sind am Donnerstag in der Schützenstraße zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 84-jährige Radfahrerin auf dem Gehsteig, bevor sie sich entschloss, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn zu fahren. Die heranfahrende Autofahrerin hatte keine Ausweichmöglichkeit und erfasste die Radlerin mit der vorderen rechten Fahrzeugseite. Die Radlerin stürzte daraufhin und musste mit einer Kopfplatzwunde und einer Gehirnerschütterung ärztlich versorgt werden. Am Fahrzeug der 48-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.