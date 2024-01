Roller frisiert: Jugendlicher deutlich zu schnell unterwegs

Die Polizei stoppt einen 17-Jährigen. Der hatte seinen Roller manipuliert, der damit deutlich schneller als 50 Stundenkilometer fuhr.

Mit einem frisierten Roller ist ein 17-Jähriger am Montag in Oettingen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den Jugendlichen gegen 19.50 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 17-Jährige war mit mindestens 60 Stundenkilometern unterwegs.

Die Polizisten stellten fest, dass an dem Roller lediglich ein Versicherungskennzeichen angebracht war und der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Gegenüber den Beamten räumte der Jugendliche ein, den Roller manipuliert zu haben, damit dieser auch höhere Geschwindigkeiten fährt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Roller wurde sichergestellt. (AZ)