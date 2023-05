Seniorin stiehlt im Supermarkt in Oettingen

Eine 85-Jährige stiehlt in Oettingen Waren im Wert von 30 Euro. Sie erhält nun eine Strafanzeige.

Die Filialleiterin eines Supermarkts in Oettingen hat am Mittwoch eine Seniorin beim Stehlen erwischt. Laut Polizeibericht wurde die 85-Jährige dabei beobachtet, wie sie mehrere Lebensmittel in ihre Tasche steckte. An der Kasse bezahlte sie aber dann nur ein paar Waren aus ihrem Einkaufswagen. Da sie die Lebensmittel aus ihrer Tasche den Angaben nach nicht bezahlte, wurde sie von der Filialleiterin angesprochen und erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

