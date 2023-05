Sprinkleranlage in Oettingen verursacht hohen Wasserschaden

In Oettingen hat eine Sprinkleranlage einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Summe des Wasserschadens liegt im sechsstelligen Bereich.

Der Mitarbeiter einer Fabrik hat am Sonntagnachmittag in Oettingen bemerkt, dass die Sprinkleranlage ausgelöst wurde. Laut Angaben der Polizei gab es jedoch keinen Rauch und keine Brandentwicklung. Der Mitarbeiter stellte das Wasser aus, die Anlage lief jedoch noch für etwa 20 Minuten und verursachte einen Schaden von vorerst 100.000 Euro. Ob die Maschinen der Fabrik beschädigt wurden, ist bisher noch unklar. Bislang wird von einem Defekt an der Sprinkleranlage ausgegangen. (AZ)

