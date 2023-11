Oettingen

vor 33 Min.

Winterbaustelle Krone: Gebäude müssen beheizt werden

Plus Die Herausforderung bei der Sanierung der Krone ist aktuell der Übergang von der historischen Bausubstanz zum modernen Bettentrakt. Wie steht es um den Zeitplan?

Von Bernd Schied

Das Hotel Krone in Oettingen ist inzwischen eine "Winterbaustelle". Damit werde es notwendig, die Gebäude zu beheizen, um unverändert weiterarbeiten zu können, sagte Architekt Hans-Heinrich Häffner am Donnerstagabend im Stadtrat. Eine besondere Herausforderung stelle derzeit die Schaffung des Übergangs von der historischen Bausubstanz zum modernen Bettentrakt in Holzbauweise dar. Ansonsten arbeite man momentan hauptsächlich an der Haustechnik. Auf die nahe Zukunft blickend, kündigte der Architekt in seinem Bericht den Beginn der Arbeiten zur Dachabdichtung, die Spenglertätigkeiten und für Februar die Fassadenmontage an. Die Finanzsituation sei weitgehend unverändert. Die Gesamtkosten des Projektes bewegten sich nach wie vor bei 25 Prozent über der anfänglichen Schätzung.

Stadtrat Bernhard Raab (Stadtteilliste), der seit Monaten sich immer wieder mit kritischen Fragen zu Wort meldet, wollte von Häffner wissen, ob nach aktuellem Stand der Fertigstellungstermin des Vorhabens Ende 2024 zu halten sei. Dessen Antwort: "Wenn sich alle an den Zeitplan halten, müsste es klappen."

