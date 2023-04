Unbekannte hängen Grosselfinger Ortsschild in Baldingen auf

"Schlechter Scherz" am 1. April: Unbekannte Täter haben das Ortsschild von Grosselfingen gestohlen. Sie haben durch ihre Aktion einen Sachschaden verursacht.

Am 1. April lässt sich so mancher Mitbürger nur zu gern zu einem Scherz hinreißen. In die Tat umgesetzt haben das offensichtlich auch bislang Unbekannte in Grosselfingen, beziehungsweise in Baldingen. Wie die Polizei berichtet, erlaubten sie sich "einen schlechten Scherz". Sie sollen am Samstag in der Zeit zwischen 20 und am nächsten Morgen um 7.20 Uhr das Ortsschild von Grosselfingen gestohlen haben. Aufgehängt wurde es kurze Zeit später dann an einem Zaun im Memminger Weg in Baldingen.

Das Vorhaben blieb allerdings nicht ganz ohne Folgen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet wegen der Sachbeschädigung um Hinweise zu den Tätern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)