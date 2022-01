Autos kollidieren im Kreisverkehr

Nach einem Zusammenstoß am Kreisverkehr beim Mittelweg in Reimlingen wurden zwei Autos zu Schrott.

Als am Mittwochnachmittag ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter in den Kreisverkehr am Mittelweg einfuhr, übersah er eine 29-jährige Pkw-Fahrerin, es ist zur Kollision gekommen. Der Kleintransporter stieß laut Polizei mit seiner linken Fahrzeugfront gegen die Beifahrerseite des Autos. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Aufpralls so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Personen wurden beidem Unfall zum Glück nicht verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhevon ca. 13.000 Euro. (AZ)