Energiekrise: Welchen Beitrag Biomethan aus Biogasanlagen leisten kann

In der Biogasanlage in Reimlingen kann auch Biomethan hergestellt werden.

Plus Die Biogasanlage in Reimlingen kann Biomethan herstellen und es ins Erdgasnetz einspeisen. Ein Teil des Bedarfs könnte ersetzt werden. Doch es gibt auch Probleme.

Von Jan-Luc Treumann

Unscheinbar sieht das aus, was diese Biogasanlage in Reimlingen von den meisten im Landkreis unterscheidet: ein Container, darin eine Reihe silberner Röhren. In diesen wird letztlich aus Biogas Biomethan verpresst – das direkt ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat einen Termin in Reimlingen organisiert, um zu zeigen, welches Potenzial in diesem Bereich steckt. Denn 100 Biogasanlagen gibt es im Donau-Ries-Kreis, aber nur drei – in Reimlingen, Marktoffingen und Maihingen – könnten Biomethan herstellen. Dr. Reinhard Bader, Leiter des AELF Nördlingen-Wertingen, sagt, dass auch die Landwirtschaft ihren Beitrag zur Energieversorgung hierzulande leisten könne. Nach seinen Angaben könnten theoretisch etwa 25 Prozent des Erdgasverbrauchs durch Biogas gedeckt werden.

