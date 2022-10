Reimlingen

Fulminanter Indie-Swing aus Wien erklingt in Reimlingen

Plus "Marina & the Kats" spielen im Kulturstadl in Reimlingen. Warum man an diesem Abend das Mitschnippen nicht verhindern kann.

Von Peter Urban

„Endlich wieder eine volle Hütte“, freute sich Christoph Eigenrauch, der als Kunstbeirat im Vorstand des Kulturforums fungiert, und es sich nicht nehmen ließ, die Gäste im voll besetzten Reimlinger Kulturstadl zu begrüßen. Die Gruppe des Abends, "Marina & the Kats", nennt sich die „kleinste Big Band der Welt“. Und legte sofort los.

