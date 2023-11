Kirchenkonzert in Reimlingen: Musikalischer Rückblick auf viele Jahre

Mit ihrem traditionellen Kirchenkonzert begeisterte die Musikkapelle Reimlingen unter der Leitung ihres Dirigenten Karsten Sell das Publikum.

Die Musikkapelle Reimlingen hat unter der Leitung ihres Dirigenten Karsten Sell die Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntag in der Pfarrkirche St. Georg begeistert. Die Höhepunkte aus den Kirchenkonzerten vergangener Jahre stimmten gleichzeitig auf die beginnende Adventszeit ein. Den Grundstein hierfür legte "Olympic Fanfare and Theme", die kraftvolle und erhabene Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles des US-amerikanischen Erfolgskomponisten John Williams.

Der gleiche Komponist wurde für seine ergreifende Filmmusik zu Steven Spielbergs Monumentalproduktion "Schindlers Liste" unter anderem mit Oscar und Grammy ausgezeichnet. Dezent begleitete das Orchester Solistin Kathrin Thum an der Querflöte bei ihrem Vortrag des Hauptthemas des Films. Zusammen konnte den Zuhörern beeindruckend der Inhalt des Holocaust-Dramas vor Augen geführt werden: ein Funken Hoffnung in einer schrecklichen Unmenschlichkeit.

Bemerkenswertes Zusammenspiel von Querflöte und Ocean Drum beim Konzert in Reimlingen

Die Mystik der keltischen Musik wurde in "Celtic Voyage" von Melanie Donahue vorgestellt und erfüllte das Kirchenschiff von St. Georg mit Geheimnissen unbekannter Orte und Sagen. Besonders erwähnenswert war zu Beginn und Schluss das Zusammenspiel von Querflöte (Katharina Hurler) und Ocean Drum (Jakob Hundsdorfer), ein Percussioninstrument, welches das Rauschen des Meeres imitiert.

Als Hauptwerk des Abends stand die Tondichtung "Imagasy" von Thiemo Kraas auf dem Programm. "Imagasy" - ein Neologismus aus den Worten Imagination und Fantasy, zu Deutsch Vorstellungskraft und Fantasie - ist von einer sehr emotionalen Tonsprache gekennzeichnet. Das neun Minuten dauernde Stück quoll über vor musikalischen Einfällen des Komponisten, in die sich die Musikkapelle Reimlingen mit Spielfreude hineinfallen ließ. Durch instrumentale Vielseitigkeit mit mehreren solistischen Abschnitten, die treffend und klangklar vorgetragen wurden, untermalte das Orchester, sicher geleitet von Dirigent Karsten Sell, dieses wunderbare Werk. Filigrane Zartheit quer durch alle Register wechselte mit voluminösen Passagen, in denen die Gefühlswelt des Publikums angesprochen wurde: Empfindsamkeit, Versunkenheit und Pathos.

Musikverein Reimlingen spielt Medley von Andrew Lloyd Webber

Dieses Jahr feierte der weltweit wohl namhafteste Musicalkomponist aller Zeiten seinen 75. Geburtstag: Andrew Lloyd Webber. Ihm zu Ehren präsentierte man den Konzertbesuchern ein eigens zusammengestelltes Medley mehrerer Werke: "Das Phantom der Oper", "Jesus Christ Superstar", "Song and Dance" und "Evita". Innerhalb dieses Medleys überzeugte Georg Lutz beim Trompetensolo zu "Don't cry for me, Argentina" in altbewährter Weise.

Ehe mit "Sweet Bells Fantasy" des Österreichers Martin Scharnagl eine kreative Fantasie über das bekannte deutsche Weihnachtslied "Süßer die Glocken nie klingen" ein gelungener Abschluss des Konzertprogramms gefunden wurde, bot die Musikkapelle einen weiteren Höhepunkt musikalischer Schaffenskraft dar: den Welterfolg "Hotel California" der Band The Eagles aus dem Jahr 1976. Mit diesen beschwingten Klängen verabschiedete sich die Musikkapelle Reimlingen von ihrem Publikum, ehe gemeinsam "Macht hoch die Tür" angestimmt wurde, um sich für den anstehenden Advent bereitzumachen.

Das Konzert wird am Freitag, 1. Dezember, ab 19 Uhr in St. Salvator, Nördlingen, und am Sonntag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr in St. Alban, Wallerstein, noch einmal aufgeführt.